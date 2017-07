Ο Γιος του Κλίνσμαν τερματοφύλακας στη Χέρτα

Ο γιος του Γίργκεν Κλίνσμαν παίζει μπάλα και απ' ό,τι φαίνεται, είναι και καλός. Μόνο που είναι το εντελώς αντίθετο από τον πατέρα του. Ο Τζόναθαν Κλίνσμαν φοράει γάντια και αποτρέπει τα γκολ. Αγωνιζόμενος στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ήταν μέλος της Εθνικής ΗΠΑ U-20. Πήγε λοιπόν στο Βερολίνο και αφού πέρασε με επιτυχία τα δοκιμαστικά, υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του με τη Χέρτα.

DONE DEAL Jonathan #Klinsmann is now a Hertha player!

Welcome to the club, Jon #hahohe pic.twitter.com/90UqkWIZRG

— Hertha BSC English (@HerthaBSC_EN) July 11, 2017