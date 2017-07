Ο Πετράκης στον Κισσαμικό

Επίσημα στο «τιμόνι» του Κισσαμικού βρίσκεται πλέον ο Γιώργος Πετράκης, καθώς ο νεαρός τεχνικός ανακοινώθηκε από τους Κρητικούς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΑΕ Κισσαμικός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ανερχόμενο προπονητή Γιώργο Πετράκη, τον οποίο καλωσορίζουμε στην ποδοσφαιρική μας οικογένεια, ευχόμενοι κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει στην ομάδα μας.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του Κισσαμικού ο κ. Πετράκης επισήμανε: «Για μένα είναι πάρα πολύ τιμητικό και πολύ σημαντικό το ότι οι άνθρωποι της διοίκησης μου εμπιστεύονται την ομάδα του Κισσαμικού. Αυτό με γεμίζει με μεγάλη ευθύνη ώστε να δουλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να βγάλουμε ασπροπρόσωπους τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται σε καίριες θέσεις, όπως είναι και η δική μου. Το μόνο που μπορώ να πω και να υποσχεθώ είναι ότι θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε όσο το δυνατόν σκληρότερα και καλύτερα στην καθημερινότητά μας για να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους της ομάδας».

Το who is who του Γιώργου Πετράκη

Γεννημένος στις 8 Φεβρουαρίου 1988 ο Γιώργος Πετράκης από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες του ΟΦΗ. Την πρώτη του “γεύση” από εθνικές κατηγορίες την πήρε στη Δ’ Εθνική με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Ακολούθησε η παρουσία του στον Αστέρα Ρεθύμνου, με τον οποίο έπαιξε στη Γ’ Εθνική, όπως και με τη Χερσόνησο. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε ΠΟΑ, Ηρόδοτο, Πατούχα Βιάννου και Αλμυρό Γαζίου, όπου και “κρέμασε” τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 25 ετών για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην προπονητική.

Το «μικρόβιο» του προπονητή το “κόλλησε” από τον πατέρα του Γιάννη Πετράκη, που είναι εκ των κορυφαίων προπονητών στην Ελλάδα και άνθρωπος που κοσμεί με την παρουσία του το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στα 22 του χρόνια μόλις απέκτησε το πρώτο δίπλωμα προπονητικής, ενώ από τα 25 του ξεκίνησε την ενασχόληση στις ακαδημίες του Ηροδότου. Τη σεζόν 2013-2014 ο ΑΟ Τυμπακίου του εμπιστεύεται την τεχνική ηγεσία στην πρώτη τη τάξει κατηγορία του Ηρακλείου. Στην ομάδα συνεχίζει και την επόμενη σεζόν, αλλά τον Ιανουάριο του 2015 έρχεται η πρόταση-πρόκληση για την προπονητική του πορεία από τον Ηρόδοτο, που πάλευε για την παραμονή του στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής με τον “βραχνά” της αφαίρεσης 15 βαθμών. Επί των ημερών του ο Ηρόδοτος πραγματοποιεί πορεία πρωταθλητισμού (7 νίκες – 4 ισοπαλίες – 2 ήττες και 2η θέση στην άτυπη βαθμολογία β’ γύρου), αλλά η μοίρα τα φέρνει έτσι ώστε σε μία ιστορική μέρα για τον Κισσαμικό (19 Απριλίου 2015) ο ιστορικός σύλλογος της Νέας Αλικαρνασσού να υποστεί ήττα που τελικά αποδείχτηκε καθοριστική για τον υποβιβασμό, ενώ από την άλλη η ομάδα μας πανηγύριζε την μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου και την ιστορική άνοδο στη Football League.

Ο Πετράκης την επόμενη σεζόν συνεχίζει στο “τιμόνι” του Ηροδότου και τον οδηγεί στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ηρακλείου και στον άτυπο τίτλο του Κυπελλούχου Κρήτης. Την περασμένη σεζόν (2016-2017) ήταν στην τεχνική ηγεσία του Ερμή Ζωνιανών, που για αρκετές αγωνιστικές “φιγούραρε” στην κορυφή του 4ου ομίλου της Γ’ Εθνικής και παρουσίασε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο.