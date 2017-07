Τον 22χρονο αμυντικό Μίλαν Σκρίνιαρ ανακοίνωσε η Ίντερ.

Ο Σλοβάκος... ανάγκασε τους «νερατζούρι» να βγάλουν από τον τραπεζικό τους λογαριασμό 20.000.000 ευρώ.

Την χρονά που μας πέρασε, ο Σκρίνιαρ έπαιξε με τη Σαμπντόρια σε 35 ματς, παίρνοντας 5 κίτρινες και μία κόκκινη.

Official: Milan #Skriniar has signed for Inter on a 5-year contract https://t.co/2voj0picoZ #WelcomeSkriniar #InterIsComing #FCIM pic.twitter.com/6xAgJdHov4

