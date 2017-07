Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικών για να αναπληρώσει τα μεγάλα κενά που αφήσε κατά πρώτο λόγο ο Μάρκους Μπεργκ και κατά δεύτερο ο Σεμπάστιαν Λέτο και ο Βίκτωρας Κλωναρίδης. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης και οι συνεργάτες του «τσεκάρουν» καθημερινά περιπτώσεις «φουνταριστών» και μία από αυτές που έχουν ξεχωρίσει είναι του Σέρβου διεθνή φορ της Μπράγκα, Νίκολα Στολγίκοβιτς. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στο πορτογαλικό πρωτάθλημα τα τελευταία δύο χρόνια και έχει 15 γκολ. Φημίζεται για την ταχύτητα και την εκτελεστική του δεινότητα και οι «πράσινοι» παλεύουν την περίπτωσή του(για δανεισμό με οψιόν αγοράς) παράλληλα με άλλες που έχουν διακριθεί.

Who is who

Ο Σέρβος επιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Παρτιζάν, όμως μεταπήδησε το 2006 σε εκείνες της Ραντ. Μέχρι το 2011 αγωνιζόταν κυρίως με τη δεύτερη ομάδα, κάνοντας λίγες συμμετοχές με την πρώτη. Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2009, ενώ κέρδισε θέση στη βασική ενδεκάδα τη σεζόν 2011-12, σκοράροντας 5 γκολ σε 19 ματς. Τον Ιανουάριο του 2013 πήρε μεταγραφή στην Τσουκαρίτσκι, παίρνοντας αμέσως φανέλα βασικού, για να κατακτήσει μαζί της το 2015 το Κύπελλο Σερβίας, πετυχαίνοντας 14 γκολ στη σεζόν. Η Παρτιζάν προσέφερε 700.000 ευρώ τον Μάιο του 2015 για την απόκτησή του, αλλά η Τσουκαρίτσκι ζητούσε τουλάχιστον 1 εκατ. Έτσι, τον Αύγουστο κατέληξε στην Μπράγκα, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο. Στην πρώτη του σεζόν στην Πορτογαλία πέτυχε 10 γκολ στο πρωτάθλημα και 3 στην Ευρώπη, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο. Τον περασμένο Μάρτιο έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική της Σερβίας στο φιλικό με την Πολωνία, ενώ είναι διεθνής με την U21.