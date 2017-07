Θρύλος της NFL μπέρδεψε τα... ποδόσφαιρα και αποβλήθηκε! (vid)

Είναι να μην σου μείνει το... κουσούρι! Σε φιλανθρωπικό αγώνα, που διοργάνωσε η ομάδα ποδοσφαίρου του Σιάτλ, πήρε μέρος και ο θρύλος του american football, Μαρσόν Λιντς, o oποίος ενώ ήταν... φάτσα με το τέρμα, άρπαξε την μπάλα με τα χέρια και παραλίγο να κάνει και τακλ τον αντίπαλο τερματοφύλακα! Τελικά, μπήκε ο ίδιος γκολ και αντίκρισε και την κόκκινη κάρτα!

NFL star Marshawn Lynch went full #BeastMode when he tried the other kind of football

@soundersfc pic.twitter.com/kXoJyN3wcs

— B/R Football (@brfootball) July 3, 2017