Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας εμφάνισή της (pic)

Η Μπαρτσελόνα, μέσω των social media αποκάλυψε και την εκτός έδρας εμφάνιση ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς.

Σε γαλάζιο χρώμα, τόσο η φανέλα, όσο και το σορτς των παικτών, με τον νέο χορηγό, Rakuten, στο μπροστινό μέρος και δίχως ιδιαίτερες λεπτομέρειες, πέρα από το σημείο του αυχένα...

FC Barcelona away kit 17/18

THE SHIRT NEVER SLEEPS

https://t.co/xYXC3ZH10k pic.twitter.com/iNovOimKPm

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2017