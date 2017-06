Σίτι για Αλβες και... ξέσπασμα του Βραζιλιάνου!

Ποιο θα είναι το μέλλον του Ντάνι Αλβες; Οι Βρετανοί μιλούν με σιγουριά για διαπραγματεύσεις της Σίτι με τους «μπιανκονέρι», αφού ο Γκουαρντιόλα επιθυμεί να βρεθεί ξανά στην ίδια ομάδα με τον Βραζιλιάνο. Μάλιστα, και η Corriere υποστήριξε πως ο Αλβες είναι κοντά στο να μετακομίσει στο Μάντσεστερ και στους Πολίτες. Το θέμα της αποχώρησης του φούντωσε έπειτα το video που ανάρτησε ο Ιγουαΐν στο οποίο αποχαιρετούσε τον Ντάνι Αλβες από την Γιουβέντους. Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος ανέλαβε δράση και με ένα εκρηκτικό μήνυμα τόνισε για την κίνηση του Αργεντίνου: ««Μην γράφετε μαλα...ς. Ο Ιγουαΐν έστειλε απλώς ένα video για μένα σε τηλεοπτική εκπομπή. Μην κάνετε λάθος τη δουλειά σας, παρακαλώ».

No fare merda anche, pipa a mandato un video per me in un programma di televisione.... na fare mal il vostro lavori per favore.

— Daniel Alves (@DaniAlvesD2) June 17, 2017