Χέρτα για Κριστιάνο, δεν τον θέλει η Μπόλτον!

Επειτα την αποκάλυψη πως ο Κριστιάνο θέλει να αποχωρήσει από τη Ρεάλ, τα σενάρια για το μέλλον του φούντωσαν! Παρί ή Σίτι, επιστροφή στη Γιουνάιτεντ ή Serie A; Και κάπου στο κόλπο μπαίνει η... Χέρτα Βερολίνου «Ο Ρονάλντο θέλει να φύγει από τη Ρεάλ. Δεν υπάρχει ρευστό, αλλά γαλαξιακή πρόκληση. Να ξέρεις πως το Βερολίνο θα σε αγαπάει σαν παιδί του. Ενδιαφέρεσαι Κριστιάνο;», ήταν η ερώτηση - πρόσκληση προς τον σταρ της Ρεάλ!

Ronaldo wants to leave @realmadrid. No cash, but galactic challenge and Berlin will love you like a son. Interested, @Cristiano? #hahohe pic.twitter.com/qRdSDXS9jJ

— Hertha BSC (@HerthaBSC) June 16, 2017