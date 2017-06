Ετσι όπως πρέπει να είναι οι οπαδοί (pic)

Η Σερβία υποδέχθηκε την Ουαλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ και η σκηνή που έκλεψε την παράσταση σημειώθηκε στις... εξέδρες του Μαρακανά! Κάποιοι Σέρβοι οπαδοί έκλεψαν τη σημαία των Ουαλών, ωστόσο η λογική του σωστού οπαδού κυριάρχησε... Λίγα λεπτά αργότερα ένας Σέρβος την επέστρεψε ζητώντας συγγνώμη για τη συμπεριφορά των συμπατριωτών και φυσικά αποθεώθηκε από τους Βρετανούς.

Class this, a Serbian fan giving Welsh fans back their flag after someone stole them. pic.twitter.com/nzH0mIbIAJ

— The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) June 12, 2017