Πήρε... διαμάντι η Λειψία

Ο τεχνικός διευθυντής της Λειψίας, Ραλφ Ράνγκνιγκ, ξετρελάθηκε, βλέποντας τον πιτσιρικά με την Εθνική Γαλλίας U-17 και αμέσως η ομάδα έκανε την κίνηση και τον αγόρασε. Ετσι ο 18χρονος Ιμπραΐμα Κονατέ μετακόμισε από την Σοσό στην Μπουντεσλίγκα. Ο ταλαντούχος σέντερ μπακ υπέγραψε για πέντε χρόνια, αλλά το ποσό που έδωσε η Λειψία δεν ανακοινώθηκε.

OFFICIAL: 18-year-old centre back Ibrahima #Konaté has joined #DieRotenBullen from @FCSM_officiel signing a 5-year deal. Welcome to Leipzig! pic.twitter.com/jBGhRTTaPN

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) June 12, 2017