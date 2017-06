Αντρέ Σίλβα: «Ονειρο η Μίλαν» (vids)

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Ο 21χρονος βρέθηκε στην κλινική La Madonnina ενόψει της μεταγραφής από την Πόρτο που θα κοστίσει 38 εκατ. ευρώ στους Rossoneri και μίλησε στον Τύπο. «Ηταν μια πραγματικά πολύ ευχάριστη έκπληξη αυτή η ευκαιρία» είπε στο MilanNews. «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Μίλαν, γνωρίζω την ιστορία του κλαμπ. Διάδοχος του Κριστιάνο Ρονάλντο; Είμαι ήρεμος, έχω πολλή δουλειά να κάνω πριν πω οτιδήποτε. Είναι ένα όνειρο που βρίσκομαι εδώ. Οπως είπα, όλοι ξέρουν τι ομάδα είναι οι Rossoneri και ποιοι παίκτες έχουν φορέσει αυτή τη φανέλα. Θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου γι' αυτά τα χρώματα για να κάνω νίκες με αυτή τη φανέλα. Ενας ή δύο επιθετικοί; Δεν είμαι ο προπονητής, εκείνος θα αποφασίσει τη είναι καλύτερο για την ομάδα. Αν μίλησα με τον Κριστιάνο για τη μεταγραφή; Οχι, απλά θέλω να δουλέψω πολύ για να φτάσω πιο κοντά σε αυτά που είπε για μένα».

HERE HE IS! Andre Silva has arrived for his Milan medical at La Madonnina clinic. #welcomeAndreSilva pic.twitter.com/P6vOP1ImTI

— TheMilanBible (@TheMilanBible) June 12, 2017