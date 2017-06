Αποδοκιμασίες για Πικέ... εντός έδρας

Η ιστορία αγάπης-μίσους ανάμεσα στην Ισπανία και στον Πικέ συνεχίζεται. Η Φρούρια Ρόχα αντιμετώπισε την Κολομβία σε φιλική αναμέτρηση στην Μούρθια και οι Ισπανοί οπαδοί αποδοκίμαζαν τον Καταλανό (και γνωστό για την υποστήριξή του για ανεξαρτησία) αμυντικό της Μπαρτσελόνα σε κάθε του επαφή με την μπάλα... Κάποιοι άλλοι οπαδοί αντέδρασαν χειροκροτώντας τον και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του.

So Pique's getting whistled a lot against Colombia by the home fans every time he touches the ball (Spain are playing at home...)

— Phil Kitromilides (@PhilKitro) June 7, 2017