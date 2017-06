Ο Κριστιάνο έριξε σε... τεράστια γκάφα τον χορηγό του! (pics)

Η Nike χρησιμοποίησε φωτογραφία από τον σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης σε πολύ νεαρή ηλικία, γράφοντας πως... αυτό το παιδί ήξερε, κάνοντας φυσικά αναφορά στα όνειρα που είχε από πιτσιρικάς ο Κριστιάνο για να φτάσει σε κάθε κορυφή στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Μόνο που η μπλούζα που φορούσε τότε, ήταν της μεγάλης αντιπάλου της Nike, της Adidas, κάτι που αντιλήφθηκαν οι «δαίμονες» του διαδικτύου κι ας προσπάθησε η χορηγός εταιρεία του Κριστιάνο να το αποκρύψει...

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 4, 2017 at 9:03am PDT

#ThatAwkwardMoment When you realise where Nike's new advert is originally from. pic.twitter.com/Y1QOgomV0Z

— SPORF (@Sporf) June 4, 2017