Χαμός στη Μαδρίτη για τη φιέστα της «βασίλισσας»! (pics&vids)

Η Ρεάλ διατήρησε το στέμμα της, έγραψε ακόμα μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία της και γιορτάζει με τους χιλιάδες οπαδούς της το 12ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Που αλλού; Στην πλατεία Cibeles της Μαδρίτης.

Εκεί, χιλιάδες κόσμος ήταν εκεί, ακόμη μια φορά, στο σημείο όπου τις τελευταίες μέρες επισκέπτεται συνεχώς.

Ο Ζιντάν κι οι παίκτες του έφτασαν με το πούλμαν γύρω στις 23:00 (ώρα Ελλάδας).

Άπαντες ήταν στην οροφή του και με τα κινητά τους απαθανάτιζαν τις στιγμές αποθέωσης.

Κορναρίσματα, συνθήματα, λευκά χαρτάκι στον αέρα και επευφημίες, έδωσαν το γιορτινό κλίμα που επιτάσσουν στιγμές όπως αυτές για τη «βασίλισσα».

WOW! This is the view the players have from the Town Hall of our #RMFans at Cibeles!

