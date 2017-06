Τα πανηγύρια για το 12ο ευρωπαϊκό δεν έκαναν τον Σέρχιο Ράμος να ξεχάσει όσους υποφέρουν από το διπλό τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο.

Ο αρχηγός της Ρεάλ ΜΑδρίτης, μέσω του twitter, έστειλε το δικό του μήνυμα γράφοντας:

«Οι σκέψεις μας είναι με τον Λονδίνο».

Our thoughts are with #London.

— Sergio Ramos (@SergioRamos) June 4, 2017