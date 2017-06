Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε δύο γκολ στον τελικό του Champions League και έφτασε τα 600 στην καριέρα του σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο! Από άλλον πλανήτη ο Πορτογάλος, που σκόραρε και για τρίτη φορά σε τελικό Champions League.

600 – Cristiano Ronaldo has scored his 600th goal in all competitions for club and country. Legendary. pic.twitter.com/QbHprSwhzj

— OptaJoe (@OptaJoe) June 3, 2017