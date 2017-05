Τούχελ: «Είμαι ευγνώμων, κρίμα που δεν συνεχίζω» (pics)

Ο Τούχελ απομακρύνθηκε, όπως αναμενόταν, από την τεχνική ηγεσία των φετινών Κυπελλούχων Γερμανίας και έγραψε στο twitter, στον λογαριασμό που επιβεβαιώθηκε πως είναι πραγματικός:

«Είμαι ευγνώμων για τα δύο όμορφα χρόνια που πέρασα στην ομάδα. Είναι κρίμα που δεν μπορώ να συνεχίσω. Ευχαριστώ τους οπαδούς, τους υπαλλήλους της ομάδας και όλους όσους μας στήριξαν. Εύχομαι τα καλύτερα στη Ντόρτμουντ».

Danke an die Fans, an die Mannschaft, an den Staff und an alle, die uns unterstützt haben. Wünsche dem @BVB alles Gute. TT

— Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) 30 Μαΐου 2017