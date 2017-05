Οι διακοπές των παικτών της Μπάγερν ξεκίνησαν και ο Χάβι Μαρτίνεθ επέλεξε τη χώρα μας για έναν από τους πρώτους προορισμούς του. Ο Ισπανός έδειξε για ακόμη μία φορά εντυπωσιασμένος από την Ακρόπολη. «Ερωτευμένος με αυτή την υπέροχη πόλη», έγραψε στο twitter ο μέσος της Μπάγερν.

In love with this amazing city pic.twitter.com/oZ1IzsG14t

— Javi Martínez (@Javi8martinez) May 29, 2017