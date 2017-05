Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την επίθεση στο Μάντσεστερ (pic)

Τη θλίψη της για τη βομβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ εξέφρασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναδημοσιεύοντας στο twitter ένα σκίτσο της βρετανικής Evening Standard.

«Οι σκέψεις και προσευχές μας πηγαίνουν στους ανθρώπους του Μάντσεστερ. Το σκίτσο από την Evening Standard τα λέει όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα των «ασπρόμαυρων», ενώ στο σκίτσο που αναδημοσιεύεται, παρουσιάζεται ένας βομβιστής αυτοκτονίας δίπλα σε ένα κοριτσάκι με το ερώτημα «ποιος είναι πιο μικρός;».

Our thoughts and prayers are go out to the people of #Manchester. @EveningStandard cartoon says it all... pic.twitter.com/CyqcTc5Kdh

