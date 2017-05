Έσπασε το χέρι του μετά το σουτ του Ντόλμπεργκ (pic)

Ο Άγιαξ αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Βίλεμ για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και ένας οπαδός του έκανε γνωστό ότι υπέστη διπλό κάταγμα στον καρπό έπειτα από σουτ του Ντόλμπεργκ στην προθέρμανση!

«Μπορείς να μην σουτάρεις στην εξέδρα στην προθέρμανση; Ήμουν πίσω από την εστία της Βίλεμ και τώρα έχω διπλό κάταγμα στον καρπό», έγραψε στο twitter ο άτυχος οπαδός.

Ο Άγιαξ απολογήθηκε και όπως αποκάλυψε ο παθών, Στάιν Ούντο, θα του στείλει και δώρο. «Θα μου στείλουν κάτι μικρό, αλλά δεν ξέρω ακόμα τι. Δύο εισιτήρια για τον, τελικό της Τετάρτης; Ναι, αυτό θα ήταν καλό, αν και δεν θα είναι δύσκολο, αφού δεν μπορώ να οδηγήσω με τον καρπό μου», τόνισε.

@kasperdolberg Can you please don't shoot over the goal during warm up? I was behind the Willem II goal and now have a double wrist fracture pic.twitter.com/JpSF9NgXfF

— Stijn Udo (@StijnU) May 16, 2017