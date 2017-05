Μαγική ατμόσφαιρα από τους οπαδούς της Παρτιζάν για τον τίτλο! (pics & vid)

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα στη Novibet (21+).

Η Παρτιζάν επιβλήθηκε 5-0 της Μλάντοστ την Κυριακή και τερμάτισε στην κορυφή με το +3 από τον Ερυθρό Αστέρα, που επίσης πήρε νίκη με σκορ 4-0 απέναντι στη Ραντνίτσκι στην τελευταία αγωνιστική, όμως δεν ήταν πλέον εφικτό ν' ανατραπεί η κατάσταση.

Οι οπαδοί των Πρωταθλητών για τη σεζόν 2016-2017 έκαναν τη νύχτα – μέρα και δημιούργησαν τρομερή ατμόσφαιρα!

Great pyroshow from Partizan fans for becoming the champion of Serbiapic.twitter.com/qHiv0u762z

— When Sunday Comes (@WSCsupporters) May 21, 2017