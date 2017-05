Live Στοίχημα σε NBA & Bundesliga με Live Stream στη Novibet (21+).

Η Μπαρτσελόνα κέρδισε αστείο πέναλτι στην αναμέτρηση με την Έιμπαρ με το σκορ στο 1-2 υπέρ των Βάσκων. Ο Άλμπα βρήκε το... χόρτο στην προσπάθεια να σουτάρει, ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι και ο Μέσι το έχασε...

Thank god that penalty got saved b/cos that was the dive of the season from Jordi Alba #BarcaEibar @JordiAlba pic.twitter.com/INCTrR5aIa

— s (@TheSydMiseter) May 21, 2017