Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Η Μάλαγα υποδέχθηκε την Ρεάλ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ μόλις στο 2'. Φαίνεται ότι αυτό δεν άρεσε στους οπαδούς των γηπεδούχων, που φέρονται να φώναξαν ομοφοβικά συνθήματα εναντίον του στη συνέχεια.

Malaga fans chanting for Cristiano "to come out the closet". Unacceptable.

— Phil Kitromilides (@PhilKitro) May 21, 2017