Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Δείτε την πανέμορφη στιγμή με τον Μπονούτσι και τον γιο του, Ματέο, ο οποίος είναι ένας πρωταθλητής της ζωής...

BEAUTIFUL MOMENT. As Bonucci tells Tavecchio to place the Scudetto medal on Matteo his son who recovered from a critical medical situation. pic.twitter.com/brT8MmxGQe

— Tarek Khatib (@ADP1113) May 21, 2017