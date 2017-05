Live Streaming στα κορυφαία πρωταθλήματα & Cash out για τον έλεγχο κάθε στοιχήματος (21+)!

Η Σέλτικ κέρδισε με 2-0 την Χαρτς στο φινάλε του πρωταθλήματος, τελείωσε τη σεζόν αήττητη και παράλληλα οι οπαδοί τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο την επέτειο κατάκτησης του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1967 με ένα εκπληκτικό κορεό.

Watch in slow-mo as Paradise pays a fitting tribute to the Lisbon Lions. #Lisboa50 pic.twitter.com/fWbxAyplbk

— Celtic Football Club (@celticfc) May 21, 2017