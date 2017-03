Ο Πικέ σε... ψάχνει! (pic)

«Σου αρέσει να μένεις ξύπνιος παίζοντας; Δεν ξέρεις αν θα διάλεγες να σώσεις την κονσόλα του παιχνιδιού ή την μπάλα σε περίπτωση φωτιάς; Θα ήθελες μια καριέρα στα eSports και την βιομηχανία του ποδοσφαίρου;».

Και κάπως έτσι, ο Ζεράρ Πικέ σε προκαλεί να του στείλεις το βιογραφικό σου και να σε προσλάβει στο νέο του επιχειρηματικό εγχείρημα.

Ο Ισπανός διεθνής αμυντικός αναζητά άτομα στην εταιρία «eFootball Pro», για να καλύψει θέσεις που θα έχουν σχέση με το κομμάτι του μάρκετινγκ, των διαπραγματεύσεων αλλά και της παραγωγής και της διαχείρισης.

Ουσιαστικά με την εν λόγω ιδέα σκοπεύει να... παντρέψει το ποδόσφαιρο με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Join me to create the future of football in eSports! https://t.co/90U1XQq27p pic.twitter.com/xo2zjn7p1Z

— Gerard Piqué (@3gerardpique) March 21, 2017