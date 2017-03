Με την Άντερλεχτ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)

Είναι το μεγάλο φαβορί και καλείται να το αποδείξει και σε αυτόν τον γύρο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στην φάση των οκτώ με πρώτο παιχνίδι στις Βρυξέλλες. Αντίθετα, πιο ισορροπημένα είναι τα άλλα δύο ζευγάρια. Ο Άγιαξ θα αντιμετωπίσει την Σάλκε με τις ολλανδογερμανικές αναμετρήσεις πάντα να έχουν αρκετή ένταση, με τις δύο ομάδες να έχουν ένα κοινό στοιχείο. Στον δρόμο τους βρήκαν τον ΠΑΟΚ τον οποίο και απέκλεισαν. Ανοικτό σε προβλέψεις είναι και το Λιόν-Μπεσίκτας με τους «λιονέ» να ψάχνουν τον πρώτο τους ευρωπαϊκό τίτλο, την ώρα που οι πρωταθλητές Τουρκίας δείχνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι την Στοκχόλμη

Τέλος, η Θέλτα δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην πιο αδύναμη ομάδα των οκτώ, την Γκενκ.

Τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 13 Απριλίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στις 20 Απριλίου. Η κλήρωση των ημιτελικών είναι προγραμματισμένη για τις 21 Απριλίου.

Ο τελικός θα διεξαχθεί στην Στοκχόλμη στις 24 Μαΐου.

The official result of the #UELdraw... pic.twitter.com/0HJacqyLWX

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 March 2017