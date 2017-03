Τα συγχαρητήρια του Ριμπερί στη Μονακό (pic)

Μπορεί να μην έχει αγωνιστεί ποτέ στη Μονακό, ωστόσο ως Γάλλος ο επιθετικός της Μπάγερν Φρανκ Ριμπερί χάρηκε για την πρόκριση της ομάδας του Πριγκιπάτου στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ και το έδειξε. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter έδωσε συγχαρητήρια στο συγκρότημα του Ζαρντίμ και μεταξύ μας δεν θα έλεγε όχι η κληρωτίδα να έφερνε τους Μονεγάσκους απέναντί στη Μπάγερν.

Well done @AS_Monaco! Congrats for making it into the @ChampionsLeague quarter finals #ASMMCI #UCL #FR7

— Franck Ribéry (@FranckRibery) March 15, 2017