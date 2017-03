Χούμελς: «Για εμάς τέτοια τάκλιν είναι... σαν γκολ!» (vid)

Το διαδίκτυο... βούηξε με την τρομερή κίνηση του στόπερ των Βαυαρών που έτρεξε και αποσόβησε σίγουρο γκολ εις βάρος της ομάδας του στο 19ο λεπτό της Σαββατιάτικης αναμέτρησης στην «Allianz Arena».

Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο, πανηγυρίζει και ο Μανουέλ Νόιερ μαζί του, με τον Χούμελς να δηλώνει μετά το ματς πως: «δεν είναι ανάγκη να είμαστε μετριόφρονες κάθε φορά... Μου άρεσε πολύ το τάκλιν και γι' αυτό αντέδρασα έτσι. Για εμάς τους αμυντικούς, μια τέτοια στιγμή είναι όπως το γκολ για τον κάθε επιθετικό».

Mats Hummels with a strong contender for (wonderful goal-saving) tackle of the season pic.twitter.com/xNCc0Q6Fa5

— Mohamed Moallim (@iammoallim) March 11, 2017