Πιτσιρικάς σοκάρεται όταν βλέπει τον Μουρίνιο! (vid)

Ήταν από τα παιχνίδια που πολλά πιτσιρίκια, ως μασκότ ομάδων, εύχονται να τους τύχουν, ώστε να δουν από κοντά όλες τις σπουδαίες ποδοσφαιρικές μορφές.

Για τον μικρό στο Ροστόφ, μια από αυτές τις μορφές ήταν ο Ζοσέ Μουρίνιο και το έδειξε με το παραπάνω, όταν έμεινε με το στόμα ανοιχτό στη θέα του Πορτογάλου, λίγο πριν την πρώτη σέντρα στο ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το βράδυ της Πέμπτης.

That moment when you meet Josè Mourinho. Exclusive scenes before Rostov vs United. pic.twitter.com/BoDkaP7U8M

