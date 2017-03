Ο Κριστιάνο... δεν αγγίζει, προτού κατακτήσει (vid)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε μια ανάσα από την έπαθλο του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών, όμως απλά το θαύμασε από κοντά και αρνήθηκε να το αγγίξει.

Ο λόγος, είναι πως δηλώνει προληπτικός όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, αφού, όπως είπε:

«Ποτέ δεν έχω αγγίξει ένα τρόπαιο πριν παίξω τον τελικό. Σου φέρνει κακή τύχη αυτό το πράγμα. Φυσικά και θα ήθελα να το κατακτήσουμε και αυτό με την Πορτογαλία, όμως έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε.

Μακάρι να έχουμε ξανά την τύχη με το μέρος μας και να πάρουμε κι αυτό το τρόπαιο για πρώτη φορά».

Cristiano Ronaldo does a weird video with the Confederations Cup. #CR7 pic.twitter.com/D1ieaWJKIv

