Το... χωράφι της Ροστόβ (pics)

«Μου είναι ακόμα δύσκολο να πιστέψω ότι θα πάμε να παίξουμε σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο. Ξέρω ότι πρέπει, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα αγωνιστούμε σε τέτοιο αγωνιστικό χώρο- αν μπορεί κανείς να τον πει έτσι», φώναζε ο Μουρίνιο για το γήπεδο της Ροστόβ, αλλά το... αυτί της UEFA δεν ίδρωσε. Ο Πορτογάλος δικαιώθηκε, αφού το γήπεδο της αντιπάλου ήταν... χωράφι!

Plenty of chat about the quality of the pitch in Rostov ahead of tonight's game. Not bad for the time of year, if you ask me. pic.twitter.com/yjU9rdgooN

— Paddy Power (@paddypower) March 9, 2017