Χαμός στα δημοσιογραφικά του «Καμπ Νόου» (vid)

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν τη στιγμή που ο Σέρχι Ρομπέρτο είχε στείλει τη μπάλα στα δίχτυα με προβολή για να χαρίσει την πρόκριση στους Καταλανούς, βρήκε τους εκπροσώπους του Τύπου να μην μπορούν να πιστέψουν αυτό που μόλις είχαν αντικρίσει και το οποίο έπρεπε να μεταφέρουν στον κόσμο, είτε στον γραπτό Τύπο, είτε μέσω της ραδιοφωνικής/τηλεοπτικής μετάδοσης...

That is history. And this is the immediate reaction. Absolutely bloody amazing. What have we just seen?!?! #FCBPSG @btsportfootball pic.twitter.com/6e68BZVq9j

— Reshmin Chowdhury (@ReshminTV) March 8, 2017