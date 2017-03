Έτσι ξεκίνησαν

Σαν να μην έφταναν οι απουσίες του Ροντρίγκο Μολέδο και του Ράσμους Τελάντερ, ο Μαρίνος Ουζουνίδης έχασε τελευταία στιγμή και τον Γιώργο Κουτρουμπή, από τις επιλογές των στόπερ, που ανέβασε πυρετό και έμεινε εκτός αποστολής. Τα πλάνα του Έλληνα τεχνικού άλλαξαν την τελευταία στιγμή και το «τριφύλλι» ξεκίνησε με τον Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια, τον Χουλτ αριστερό μπακ, τον Κουλιμπαλί δεξί και τον Ευαγγέλου με τον Κουρμπέλη στο κέντρο της άμυνας. Ζέκα και Λουντ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αριστερό χαφ ο Βιγιαφάνιες, δεξί ο Εμποκού και ο Κλωναρίδης λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Μάρκους Μπεργκ.

Η Βέροια του Ράτκο Ντόστανιτς ξεκίνησε με τον Λόπεζ στην εστία. Δεξί μπακ ο Ασίγκμπα, αριστερό ο Μίλιεβιτς και ο Καλί με τον Αντονιάν οι δύο στόπερ. Μπαλάφας και Σούλε τα δύο «εξάρια». Κάλβο, Στόιτσεφ, Λινάρδος η μεσοεπιθετική τριπλέτα και στην κορυφή ο Σαρπόνγκ.

Μαζεμένα από τον πρώτο γύρο!

Στην Βέροια, ο Παναθηναϊκός δημιούργησε δύο ντουζίνες ευκαιρίες, έβαλε μόνο ένα γκολ και στο τέλος... τιμωρήθηκε πετώντας στα σκουπίδια δύο πολύ σημαντικούς βαθμούς στην αρχή του πρωταθλήματος! Απόψε, στην Λεωφόρο το «τριφύλλι» τα έβαλε μαζεμένα σε ένα ημίχρονο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάρκους Μπεργκ που σκόραρε τρις, έφτασε τα 23 γκολ στην σεζόν και ισοφάρισε την καλύτερη του επίδοση στην Ελλάδα!

Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ στο 18΄ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σουηδού. Στο 21' ο Κλωναρίδης μετά από κάθετη του Μπεργκ έγραψε το 2-0 και στο 39' ξανά από την άσπρη βούλα ο «mr.9» διαμόρφωσε το 3-0! Ο Παναθηναϊκός που έκανε ότι ήθελε πάνω στο χορτάρι και κάθε επίθεση «μύριζε» γκολ απέναντι σε μία παιδική χαρά στην άμυνα της Βέροια, βρήκε και τέταρτο γκολ!

Στο 41' ο Χατζηγιοβάνης που είχε αλλάξει τον Εμποκού στο 27' εξαιτίας χτυπήματος στο κεφάλι του Κογκολέζου, με ωραία κάθετη έβγαλε φάτσα με το γκολ τον Μπεργκ που δεν λάθεψε και νίκησε για ακόμη μία φορά τον Λόπεζ.

Στο ρελαντί και 5-0!

Η νοοτροπία του Παναθηναϊκού έχει αλλάξει και αυτό φάνηκε από την διάθεση που έδειξε το «τριφύλλι» στο δεύτερο ημίχρονο για να... σκοτώσει ακόμη περισσότερο την Βέροια παρά το 4-0 του πρώτου μέρους. Οι παίκτες του Ουζουνίδη έψαξαν και άλλα γκολ, δημιούργησαν ευκαιρίες και στο... ρελαντί έφτασαν στο 5-0 με τον Βιγιαφάνιες στο 56'! Ο Αργεντινός έψαχνε σαν... τρελός το γκολ, το βρήκε και «ξέσπασε!

Η συνέχεια του ματς ήταν καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, Λέτο και Μπεργκ θα μπορούσαν να ανεβάσουν τον δείκτη του σκορ αλλά το έκτο γκολ δεν ήρθε!

Αυτό που ήρθε ήταν το «ζεστό» χειροκρότημα του κόσμου προς τον Μαρίνο Ουζουνίδη, ο οποίος έχει αλλάξει προς το καλύτερο την εικόνα του Παναθηναϊκού παρά τις αντικειμενικά δύσκολα συνθήκες.

MAN OF THE MATCH: Μάρκους Μπεργκ... on fire! Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε τρία γκολ σε ένα ημίχρονο, «έφτιαξε» ένα και πιστοποίησε πως βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση!

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Τάσος Χατζηγιοβάνης. Ο νεαρός εξτρέμ μπήκε νωρίς αντί του τραυματία Εμποκού και έκανε μία «γεμάτη» και ώριμη εμφάνιση! Με ωραία κάθετη πάσα... σερβίρει το 4-0 στον Μπεργκ. Πολύ καλό παιχνίδι και από τον Ουσμάν Κουλιμπαλί!

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η Βέροια κατέβηκε στην Αθήνα για να δεχθεί όσο το δυνατόν λιγότερα γκολ με μία ανασταλτική λειτουργία ομάδας ερασιτεχνικού επιπέδου. Καμία επικοινωνία, καμία τακτική αναχαίτισης του Παναθηναϊκού. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με πέντε γκολ παθητικό από την Λεωφόρο και... λίγα ήταν!

Η ΓΚΑΦΑ: Η άμυνα της Βέροιας ήταν μια... γκάφα από μόνη της! Το δεύτερο χέρι του Αντονιάν, τα σαν σε προπόνηση «τελειώματα» του Κλωναρίδη και του Μπεργκ, η... ασίστ του Μίλιεβιτς στο 5-0 του Βιγιαφάνιες. Λάθη, λάθη, λάθη...

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Σε ένα ημίχρονο ο διαιτητής Σκουλάς και ο δεύτερος επόπτης Πασχάλης είχαν να αντιμετωπίσουν τρεις περιπτώσεις χεριών στην περιοχή της Βέροιας! Ας τα πάρουμε από την αρχή. Στο 18' ο βοηθός δίνει πέναλτι σε χέρι του Σκούλετιτς μετά από σέντρα του Κουλιμπαλί. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι αλλά πρώτα έχει βρει στο πόδι και είναι ακούσιο. Στο 39' ο Αντονιάν... αποκρούει το σουτ του Μπεργκ με απλωμένα χέρια και είναι παράβαση που σωστά δόθηκε. Στο 45' η σέντρα του Χουλτ από αριστερά βρίσκει το απλωμένο χέρι του Ασίγκμπα που σταματά την πορεία της μπάλας. Πέναλτι που λανθασμένα δεν δόθηκε. Παράλληλα, ο επόπτης ακυρώνει λανθασμένα το γκολ του Κλωναρίδη στο 20' για το 2-0 που τελικά ήρθε ένα λεπτό αργότερα.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA.GR: Ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρότατος και έκανε αυτό που πρέπει σε παιχνίδια με ομάδες όπως η Βέροια. Την έπιασε από το... λαιμό, έκανε γρήγορα-γρήγορα την «δουλειά» και χόρτασε ωραίο ποδόσφαιρο τον κόσμο που έδωσε το παρών στην Λεωφόρο.

Παναθηναϊκός (Μαρίνος Ουζουνίδης): Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Κουρμπέλης, Ευαγγέλου, Χουλτ, Κουλιμπαλί, Λουντ (72' Ρέις), Ζέκα, Εμποκού (28' λ.τ. Χατζηγιοβάνης), Βιγιαφάνιες, Κλωναρίδης (59' Λέτο), Μπεργκ

Βέροια (Ράτκο Ντόστανιτς): Λόπεθ, Ασίγκμπα, Κάλβο (71' Μαυριάς), Μίλιεβιτς, Σούλε, Αντονιάν, Σαρπόνγκ, Στόιτσεφ, Κάλι, Λινάρδος (64' Παπαδόπουλος), Μπαλάφας (46' Χατζηγιοβάνης).