Υπάρχει ομάδα που θα απέρριπτε τον Μέσι (pic)

«Ακόμη και αν ο Μέσι θέλει να παίξει δωρεάν, θα τον απέρριπτα», τόνισε ο Μεχμέτ Οζκάν. Ποιος είναι; Ο πρόεδρος της Αλτινορντού, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας και το ρόστερ της αποτελείται αποκλειστικά από γηγενείς παίκτες ηλικίας έως 21 ετών. «Πιστεύω στους Τούρκους παίκτες και τους δίνω ευκαιρίες», ολοκλήρωσε, δείχνοντας διάθεση να μείνει πιστός στις αρχές του.

