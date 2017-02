Χάλασαν τη γιορτή οι οπαδοί της Μίλγουολ (vid)

Στο «Den», η ομάδα του Κλαούντιο Ρανιέρι δέχθηκε ακόμα μια «σφαλιάρα» τη φετινή σεζόν, αφού αποκλείστηκε από τη συνέχεια του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού, με τον υποδεέστερο αντίπαλο να παίζει με 10 από το 52ο λεπτό.

Οι οπαδοί της Μίλγουολ, όπως ούτως ή άλλως – καλώς ή κακώς – συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν, ωστόσο, μεγάλη μερίδα εξ αυτών κατευθύνθηκε μπροστά από την εξέδρα των φίλων των «αλεπούδων», τους οποίους και προκαλούσαν αλλά και κατά των οποίων πετούσαν αντικείμενα...

Millwall fans on the pitch after their game with Leicester today! pic.twitter.com/CJwMsJ45HZ

