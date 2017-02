Η κίνηση του Ρόμπεν που κανείς δεν μπορεί να σταματήσει (vid)

Μπαίνει από δεξιά, προσποιείται, ο αντίπαλος φοβάται μην τυχόν και την σπάσει και του φύγει από δεξιά και δεν μπορεί να τον ακολουθήσει ακριβώς. Εκεί ο Αριεν Ρόμπεν έχει προβάδισμα με το ξεπέταγμα προς τα αριστερά. Ανοίγει την μπάλα προς τον άξονα, συγκλίνει και μετά αναλαμβάνει το... παπουτσωμένο αριστερό του για να αποφασίσει σε ποιο παραθυράκι θα το καρφώσει, βάζοντας όλα τα φάλτσα του κόσμου.

Οπως ακριβώς συνέβη με την Αρσεναλ και έχει συμβεί τόσες και τόσες φορές. Το ξέρουν όλοι, αλλά κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει.

Two things in life are certain, death and Robben's left foot pic.twitter.com/gjXrjfkQB2

— Majeed (@MjeedFCB) September 23, 2016