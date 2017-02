Η απόγνωση του Αλέξις Σάντσες στο 5ο γκολ της Μπάγερν! (pics)

Μια εικόνα μπορεί να αποτυπώσει χίλιες λέξεις; Ναι, μπορεί! Στην παρακάτω που θα δείτε, θα καταλάβετε την κατάσταση που υπήρχε στις τάξεις της Άρσεναλ ύστερα από το 5ο και (ευτυχώς για τους Λονδρέζους) τελευταίο γκολ της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Αλέξις Σάντσες έχει κάτσει περίλυπος στο κέντρο του γηπέδου και κοιτάζει με απόγνωση τους αντιπάλους να πανηγυρίζουν. Το απόλυτο κοντράστ συναισθημάτων με τον Ρόμπεν πίσω του να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

