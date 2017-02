Στην Κίνα και ο Τιοτέ!

Ακόμη ένας παίκτης αφήνει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για την Κίνα.

Ο λόγος για τον Τιοτέ, ο οποίος το καλοκαίρι είδε το όνομά του να απασχολεί τον Ολυμπιακό. Στο Λιμάνι δεν ήρθε ποτέ, συνέχισε στη Νιούκαστλ και τώρα ετοιμάζεται για την Κίνα.

Ο 30χρονος συμφώνησε με την Beijing Enterprises, από τη στιγμή που ο Ράφα Μπενίτεθ τον χρησιμοποίησε μόλις μία φορά στο πρωτάθλημα και άλλες δύο στο FA Cup.

Newcastle Midfielder Cheik Tiote has signed for Chinese Second Division Club, Beijing Enterprises. They sound like an Estate Agents. pic.twitter.com/rF1TvR63Pu

