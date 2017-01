«Κατακραυγή» για το... φίδι Παγιέτ! (pics)

Οι φίλοι της Γουέστ Χαμ αισθάνθηκαν προδομένοι από τον Παγιέτ και δε πήραν πολύ ψύχραιμα την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα τους, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη Μαρσέιγ.

Λίγο ο άκομψος τρόπος με τον οποίο πίεσε τις καταστάσεις, λίγο που δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, λίγο που υπολόγιζαν πολλά στις ικανότητές του, ήρθε και έδεσε!

Έτσι, τα social media των φίλων των «σφυριών» βάφτισαν φίδι τον Γάλλο ποδοσφαιριστή, ανεβάζοντας και τις σχετικές φωτογραφίας από τις - υποτιθέμενες - ιατρικές του εξετάσεις στην Μαρσέιγ.



Another photo of Dimitri Payet during his Marseille medical. pic.twitter.com/KqX23gvdwU — Uber West Ham (@UberWestHam) 29 Ιανουαρίου 2017

I would just like to say thank you to payet for all his contributions, here a a few of his memorable moments #coyi pic.twitter.com/OkafRcByLw — Jack Sullivan (@jsullivanwhu) 29 Ιανουαρίου 2017

Dimitri Payet has passed his medical with Marseille... pic.twitter.com/WkE9FpNOnO — The Football Pools (@footballpools) 29 Ιανουαρίου 2017