Η επιλογή του Μπέντο με 4-4-2 και δίχως κλασσικό οργανωτή στο κέντρο αλλά και μεγάλη προσπάθεια και μαχητικότητα του Άρη σε συνδυασμό με την σούπερ εμφάνιση του Διούδη απέφεραν το 1-1 στο "Κλεάνθης Βικελίδης" στο πρώτο ματς των 2 ομάδων στο Κύπελλο.

Από αυτογκόλ Φιγκέϊρας το 1-0 και το 1-1 ο Καρίμ Ανσαριφάρντ στην πρώτη του εμφάνιση στα ερυθρόλευκα, που έφερε και το Νο1 γκολ του.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΑΡΗΣ, 4-4-2 ΧΩΡΙΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΗ Ο ΜΠΕΝΤΟ

Η ενδεκάδα του Άρη είχε ως εξής: Διούδης, Τσουμάνης, Τζανακάκης, Νέτο, Ιντζίδης, Ντούνης, Ανάκογλου, Καπνίδης, Σόουζα, Μιλούνοβιτς και Ρόβας. Διούδης ο κίπερ. Τζανακάκης, Τσουμάνης, Ιντζίδης και Σόουζα στα μετόπισθεν. Στα χαφ οι Ρόβας, Νέτο και Ανάκογλου, δεξιά στην επίθεση ο Ντούνης, αριστερά ο Μιλούνοβιτς και κορυφή ο Καπνίδης.

Ο Μπέντο διάλεξε 4-4-2 με Καρίμ και Καρντόσο και δίχως κλασσικό οργανωτή. Η διάταξη: κίπερ ο Καπίνο, δεξί μπακ ο Φιγκέϊρας, Ρέτσος και Νικολάου οι δύο στόπερ, Σισοκό στο ντεμπούτο του αριστερά, Καμπιάσο και Μπουχαλάκης κέντρο, Μανθάτης και Ελιουνούσι οι δύο εξτρέμ και μπροστά οι Καρντόσο και Ανσαριφάρντ. Σε αυτό το 4-4-2 ντεμπούτο έκανε και ο Καρίμ με τα ερυθρόλευκα αλλά και ο Νικολάου. Ο Πορτογάλος διάλεξε έναν σχηματισμό χωρίς έναν καθαρό δημιουργό στο κέντρο.

ΤΟ ΓΚΟΛ Ο ΑΡΗΣ, ΤΟ ΔΟΚΑΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΦΑΣΕΙΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο Άρης αξιοποιώντας μία στιγμή αμυντικής αδράνειας του Ολυμπιακού έβγαλε γκολ και νωρίς. Στο 13ο λεπτό έπειτα από μπαλιά του Ντούνη σε αντεπίθεση και προβολή του Μιλούνοβιτς που μπορεί να βρήκε και σε Φιγκέϊρας που έχασε τον αντίπαλό του. Τελικώς φάνηκε πως η μπάλα από τα πόδια του Πορτογάλου πήγε στα δίχτυα, οπότε χρεώθηκε ως αυτογκόλ. Ακολούθησε πρέσινγκ του Ολυμπιακού, αρκετές χαμένες ευκαιρίες αλλά και δοκάρι. Στο 17' διπλή φάση με Σισοκό και Ελιουνούσι. Στο 19ο λεπτό σουτ του Καπνίδη που μπλοκάρεται. Ξέχωρα από άλλες καλές φάσεις υπήρχε και στο 38' δοκάρι του Καρντόσο μετά από φάουλ του και διώξιμο του Διούδη. MVP του α' μέρους πάντως ήταν ο Διούδης με τις αποκρούσεις του. Στο 45' ο Καρντόσο έφτασε μία ανάσα από το 1-1 με κεφαλιά που έβγαλε πολύ δύσκολα ο Διούδης μετά από κακή έξοδό του και μπαλιά Μανθάτη.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΡΟΒΑ ΜΕ ΦΩΝΕΣ ΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Στην επανάληψη και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για γκολ, με τον Άρη πάντως να έχει πολλά παράπονα από την διαιτησία και να ζητάει και πέναλτι στο 52' για ένα μαρκάρισμα του Ρέτσου στην μικρή περιοχή σε αντίπαλό του ενώ υπήρξε και διακοπή για πτώση αντικειμένου (σ.σ. πλαστικού μπουκαλιού) σε Μπουχαλάκη στο κόρνερ. Στο 70' ο Ρόβας αποβλήθηκε για πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω σε Μανθάτη, δεχόμενος 2η κίτρινη. Στο 76' ωραία ενέργεια και σουτ του Καρίμ Ανσαριφάρντ που έβγαλε δύσκολα ο κίπερ του Άρη.

Ο ΚΑΡΙΜ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ... ΠΑΡΤΙΔΑ ΜΕ ΤΟ 1-1, ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ Ο ΔΙΟΥΔΗΣ

Ο Ολυμπιακός από αυτό το ματς εκτός από την διάθεση και την αρκετά καλή εικόνα του Σισοκό και το θετικό πρόσημο Μανθάτη, κρατάει δεδομένα τον Καρίμ Ανσαριφάρντ. Ενώ ο Καρντόσο τα έχανε ο Καρίμ τα έβαζε! Ο Ιρανός είχε... προειδοποιήσει πριν το 1-1 τον αντίπαλο κίπερ με τις τελικές του. Στο 81' ο Σισοκό έσπασε την μπάλα σε Μιλιβόγεβιτς, αυτός σε Φιγκέϊρας που την γύρισε εξαιρετικά για να σκοράρει ο Ιρανός με κεφαλιά για το 1-1, στο πρώτο του γκολ στα ερυθρόλευκα. Έτσι έληξε το ματς και ενώ μετά το πέρας του υπήρξε και ένταση στην φυσούνα. Στον Άρη είχαν πολλά παράπονα για την διαιτησία και για την φάση του πέναλτι και για πειθαρχικό έλεγχο και φάουλ και για φάσεις με οφσάιντ αλλά και τα λεπτά που κρατήθηκαν ως έξτρα χρόνος στο τέλος. Παράπονα είχε και ο Ολυμπιακός για φάουλ και φάσεις με υποδείξεις οφσάιντ. Κορυφαίος όλων στο ματς ο Διούδης πάντως και απόλυτα σωστή η αποβολή του Ρόβα.

First game? No problem. Karim Ansarifard scores his first goal in @Olympiacos_org colors in his first game. The game ended 1-1. pic.twitter.com/HtEL3KEpEg

PersianFootball.Com (@FootballPersian) January 25, 2017