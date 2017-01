Η ομάδα του Σισέ τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της, στέλνοντας τους Αλγερινούς πίσω στα σπίτια τους μετά το τελικό 2-2, το βράδυ της Δευτέρας.

Ωστόσο, αυτός που έκλεψε την παράσταση, ήταν ο τερματοφύλακας των Σενεγαλέζων που έκανε το πιο χαζό θέατρο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για να κερδίσει χρόνο.

Όταν η εικόνα «μιλάει» τόσο δυνατά, τα λόγια και οι λέξεις στερεύουν...

The Senegalese keeper with some 10/10 time wasting #AFCON pic.twitter.com/yPXsOYtlTY

— BigSport (@BigSportGB) January 23, 2017