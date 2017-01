200.000 ευρώ για το νέο logo της Γιούβε (pics)

Το νέο αμφιλεγόμενο σήμα της Γιουβέντους φαίνεται ότι έχει διχάσει τους οπαδούς της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες χρειάστηκε ένας χρόνος για να σχεδιαστεί και 200.000 ευρώ, που ήταν η αμοιβή των σχεδιαστών! Το κακό για την Γιούβε είναι ότι το... δούλεμα για το νέο logo δεν λέει να σταματήσει στα social media.

.@juventusfc reportedly paid €200k to designers for new logo. #Stunned — Nima Tavallaey (@NimaTavRood) January 17, 2017

Jesus Christ Juventus what have you done to your logo? pic.twitter.com/RHtrJax8k2 — BenchWarmers (@BeWarmers) January 17, 2017

Juventus' new badge is actually awful. Imagine if other clubs used something similar.... pic.twitter.com/xaReLbRJqL — kill me (@EmreMeinMan) January 17, 2017