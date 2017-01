Απέφυγε τους δημοσιογράφους, μιλώντας στο... διαβατήριό του ο Μίλερ! (vid)

Με την επιστροφή της Μπάγερν Μονάχου στη βάση της, από το ταξίδι στη Ντόχα, ο Γερμανός επιθετικός τρόλαρε τους δημοσιογράφους που περίμεναν την άφιξη των Βαυαρών από το ταξίδι τους.

Έβγαλε το διαβατήριό του και το κρατούσε στο αυτί, σαν να μιλούσε στο κινητό. Εκείνη τη στιγμή, ίσως κανείς (αν όχι ελάχιστοι) δεν αντιλήφθηκε τη φάρσα του Μίλερ!

Δείτε το βίντεο :

Thomas Muller dodges the press by having a phone call on his passport (via @SkySportNewsHD) pic.twitter.com/EYt4omVSqa

