Αντίπαλος... εκλιπαρεί τον Νεϊμάρ να μην τον ξεφτιλίσει! (vid)

Το παιχνίδι πραγματοποιήθηκε με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της Σαπεκοέσνε και πέρα από τον Νεϊμάρ, παραβρέθηκαν και παίκτες όπως οι Ρομπίνιο, Κακά, Γκάμπριελ Ζέσους και αρκετοί άλλοι.

Το στιγμιότυπο της βραδιάς, ήταν η φάση όπου ο αστέρας της Μπαρτσελόνα ξαφνικά βλέπει έναν αντίπαλό του να πέφτει στα γόνατα και να τον παρακαλάει να μην τον περάσει με... εξεζητημένη ντρίμπλα.

Ο Νεϊμάρ συμφώνησε, του είπε ότι δεν θα το κάνει αλλά... αυτά έχει η ζωή!

Δείτε το βίντεο :

Opponent begs Neymar not to destroy him, Neymar says he won't and then goes on to destroy him. Savage af pic.twitter.com/WGZOBtjp8t

— Leo Messi (@messi10stats) December 23, 2016