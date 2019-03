Η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για Τσεχία και Μαυροβούνιο

Η Αγγλία αντιμετωπίζει στο Γουέμπλεϊ την Τσεχία στις 22 Μαρτίου πριν ταξιδέψει στην Ποντγκόριτσα για να παίξει με το Μαυροβούνιο τρεις μέρες αργότερα.

Τα «Λιοντάρια» ανακοίνωσαν την αποστολή για τα πρώτα ματς των προκριματικών του Euro 2020, με τον Ντέκλαν Ράις της Γουέστ Χαμ να καλείται για πρώτη φορά.

Αναλυτικά οι επιλογές του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ: Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μπάρκλεϊ, Μπάτλαντ, Τσίλγουελ, Ντέλε Άλι, Ντελφ, Ντάιερ, Χέντερσον, Χίτον, Κέιν, Κιν, Λόφτους-Τσικ, Μαγκουάιρ, Πίκφορντ, Ράσφορντ, Ράις, Ρόουζ, Σάντσο, Σόου, Στέρλινγκ, Στόουνς, Ταρκόφσκι, Τρίπιερ, Γουόκερ, Γουίλσον

Here it is – the #ThreeLions' squad for our opening two #Euro2020 qualifiers:https://t.co/3seiPqsZrO

— England (@England) 13 Μαρτίου 2019