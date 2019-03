Δεν τα κατάφεραν οι Lions στην πρεμιέρα τους στα playoffs.

Η ομάδα του Γιάννη Μπουρούση ηττήθηκε με 125-117 από τους Golden Bulls και βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Ο Έλληνας σέντερ είχε 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ για τους νικητές ο Ντένμον είχε 32 και Μπράντον Πολ μέτρησε 27.

Το δεύτερο ματς της σειράς θα γίνει στις 19 Μάρτη. H σειρά είναι best of three, κάτι που σημαίνει πως αν χάσουν στο 2ο ματς οι Lions θα αποκλειστούν.