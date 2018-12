Στην Κίνα ο Γκούντγουιν που ακούστηκε για Ολυμπιακό (pic)

Ο Αμερικανοϊσραηλινός κόουτς των «ερυθρολεύκων» είχε στη λίστα του το όνομα του Άρτσι Γκούντγουιν για ενίσχυση στα γκαρντ, αλλά πλέον θα χρειαστεί να του τραβήξει ένα «χ».

Ο Αμερικανός παίκτης αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με ομάδα.

Ο 24χρονος αθλητής έγινε draft το 2013 στο Νο.29 από τους Θάντερ, πήγε στους Σανς κι έπειτα στους Πέλικανς, ενώ αγωνίστηκε αρκετά και στην G-League.

I correct myself.

Archie Goodwin has landed in China and has signed a deal in CBA.

He won't have any tryout. https://t.co/mspVqjFfJC

— Emiliano Carchia (@Carchia) 2 Δεκεμβρίου 2018