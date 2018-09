Μυθικός... Πέιν στο πρώτο φιλικό στην Κίνα και σχόλιο από Γκιστ! (pic & vid)

Συγκεκριμένα, και όπως ενημέρωσε ο ίδιος μέσω του λογαριασμού του στο twitter, πέτυχε 46 πόντους, ενώ μάζεψε και 15 ριμπάουντ!!

Μάλιστα ο Τζέιμς Γκιστ σχολίασε στην ίδια του ανάρτηση στο Instagram κάνοντας λόγο για «δουλειά» ενώ ο Πέιν του απάντησε ότι... πράγματι, είναι γεγονός!

Δείτε και θαυμάστε τον Έιντριαν Πέιν να σαρώνει τους πάντες στο πέρασμά του!

Thankful for this opportunity And all the love from my family and fans. I’m still working. Preseason game #杀手佩恩 46 Pts.15 Reb pic.twitter.com/3ylbFUu5UP

— Adreian Payne (@Adreian_Payne) 11 Σεπτεμβρίου 2018