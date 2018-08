Συνεχίζει στην Κίνα ο Ντένμον! (pic)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Στην Κίνα θα παίζει τη νέα σεζόν ο Μάρκους Ντένμαον.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα αγωνίζεται στη Zhejiang Chouzhou και θα δοκιμάσει την τύχη του στην ασιατική ήπειρο.

Την είδηση έβγαλε ο ατζέντης Μίσκο Ραζνάτοβιτς με ανάρτηση του στο twitter.

Πέρυσι έπαιξε σε 28 παιχνίδια στην Euroleague και είχε 5,6 πόντους πόντους ανά ματς.

Marcus Denmon moved from Panathinaikos to Zhejiang Chouzhou Professional Baksetball Club, from China! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 9 Αυγούστου 2018